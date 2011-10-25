Собянин подписал очередные отставки в правительстве Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает менять столичное правительство. Столичный градоначальник в пятницу, 21 октября, подписал распоряжение об освобождении от должности первого заместителя руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Вадима Данилина.

"Вадим Данилин освобожден от замещаемой должности и уволен с государственной гражданской службы города в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Данилин работал в столичном департаменте международных связей еще в годы руководства Юрия Лужкова.