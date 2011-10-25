В Росрыболовстве рассказали, для кого рыбалка останется бесплатной

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний прокомментировал новую редакцию законопроекта «О любительском и спортивном рыболовстве».

По словам Крайнего, согласно закону, рыбалка в России останется бесплатной для пенсионеров, инвалидов первой и второй групп, а также для тех, кто ловит рыбу недалеко от дома. Ожидается, что новый законопроект будет принят Госдумой в 2012 году и вступит в силу в 2013 году. По законопроекту, день рыбалки будет стоить один рубль, передает РСН.

«Карту рыбака должны приобретать те, кто из своего региона. Например, из Москвы приезжает на рыбалку в Астрахань. Цена карты, по экспертным оценкам, будет колебаться от 360 до 500 рублей в год. Можно будет платить не только за год, но и за один день», - пояснил глава Федерального агентства по рыболовству. Планируется, что эти деньги будут поступать в Фонд сохранения водных ресурсов и будут расходоваться на мониторинг пресноводных водоемов, воспроизводство рыбы и мелиорацию. скорее всего, карта рыбака будет вшита в Универсальные электронные карты, которые с 2012 года будут выдавать всем россиянам бесплатно.