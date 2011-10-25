Садоводы Ленобласти получат государственную поддержку

Правительство Ленинградской области утвердило долгосрочную целевую программу «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях жителей Ленинградской области на 2012 – 2016 годы». Теперь садоводам будет компенсироваться 2/3 их затрат на обустройство территории самого садоводства.



Мероприятия программы предусматривают развитие сетей электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, мелиорации и подъездных дорог в садоводческих некоммерческих объединениях.



Для реализации мероприятий, предусмотренных в программе, запланировано финансирование в сумме 108 млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета 70,257 млн. рублей и 37,831 млн. рублей из привлеченных средств садоводческих объединений.



Государственная поддержка по финансированию мероприятий программы осуществляется путем предоставления за счет средств областного бюджета Ленинградской области субсидий садоводческим некоммерческим объединениям на возмещение затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры до 65% от фактически произведенных затрат, на основе конкурсного отбора участников программы.