Собянин против платного въезда в центр города: это нереальная и избыточная мера

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает против платного въезда в центр города. По словам столичного градоначальника, это нереальная и избыточная мера. "К тому же это сложно контролировать", - заявил Собянин.

В интервью Владимиру Познеру в программе "Познер" на "Первом канале" в понедельник Сергей Собянин выразил уверенность, что ограничивать въезд в центр Москвы можно другими способами. Он отметил приоритет общественного транспорта, а также наведение порядка с парковками.