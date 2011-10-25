Собянин против платного въезда в центр города: это нереальная и избыточная мера
25 октября 2011, 09:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает против платного въезда в центр города. По словам столичного градоначальника, это нереальная и избыточная мера. "К тому же это сложно контролировать", - заявил Собянин.
В интервью Владимиру Познеру в программе "Познер" на "Первом канале" в понедельник Сергей Собянин выразил уверенность, что ограничивать въезд в центр Москвы можно другими способами. Он отметил приоритет общественного транспорта, а также наведение порядка с парковками.