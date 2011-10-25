Как ограничить доступ подростка к сигаретам ?

В Петербурге сегодня начнет работу Всероссийская конференция по борьбе с курением среди несовершеннолетних.

Организатором III Всероссийской конференции «Запрет на продажу табачных изделий несовершеннолетним – исполнение федерального законодательства в регионах России». выступает Общественный Совет по проблеме подросткового курения, который реализует программу по предотвращению продажи табачных изделий несовершеннолетним в 30 регионах России и имеет отделения в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.

Среди участников - сотрудники федеральных органов исполнительной и законодательной власти, руководители региональных управлений потребительского рынка, представители руководящего звена правоохранительных органов, ТУ Роспотребнадзора, комитетов по молодежной и социальной политике, а также общественные организации, торговые сообщества.



В ходе конференции будут, в частности, затронуты такие вопросы, как практика применения законодательства в сфере розничной торговли табачными изделиями, деятельность органов исполнительной власти по реализации закона, роль общественных организаций, СМИ и бизнеса в повышении правовой грамотности и соблюдения российского законодательных норм. Важным результатом конференции должна стать выработка действенных мер, направленных на решение проблемы доступа подростков к табачным изделиям.







