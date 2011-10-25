Мосгорсуд продолжит сегодня заседание по делу об убийстве Егора Свиридова

В Мосгорсуде сегодня, 25 октября, состоится обсуждение юридических последствий вердикта по делу об убийстве болельщика "Cпартака" Егора Свиридова. На скамье подсудимых - шесть подозреваемых. Главный из них - 27-летний Аслан Черкесов.

В рамках этого же уголовного дела предъявлено обвинение уроженцам Дагестана - 20-летним Акаю Акаеву, Артуру Арсибиеву и Нариману Исмаилову, 19-летнему Хасану Ибрагимову и 21-летнему Рамазану Утарбиеву, обвиняемым в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.

Как ожидается, прокуроры сообщат о наказании, которое они считают справедливым для подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика. Защита виновного в умышленном убийстве Свиридова Аслана Черкесова будет просить суд о более мягком наказании для своих доверителей, передает Интерфакс.

Напомним, коллегия присяжных Мосгорсуда 20 октября вынесла обвинительный вердикт всем подсудимым по делу об убийстве Егора Свиридова. Виновным в умышленном убийстве был признан уроженец Нальчика Аслан Черкесов. Таким образом, коллегия отвергла позицию защиты в том, что подсудимые во время драки лишь оборонялись от нападения. Присяжные заседатели сочли, что этот подсудимый не заслуживает снисхождения. Обвиняемому в убийстве Аслану Черкесову грозит пожизненное заключение.

Пятеро из шести фигурантов дела свою вину не признают.

Спартаковский болельщик Егор Свиридов был убит выстрелом из травматического пистолета в ночь на 6 декабря 2010 года на Кронштадтском бульваре в Москве в результате драки. Преступление вызвало большой общественный резонанс. Молодежь выразила недовольство, после того, как следователи отпустили нескольких задержанных по подозрению в убийстве Свиридова: на Манежной площади в центре Москвы произошли массовые беспорядки.