В Интернете в свободном доступе оказались личные данные абонентов МТС

В Интернете в свободном доступе оказались имена, фамилии, адреса и телефоны больше полутора миллиона абонентов МТС в Башкирии и Петербурге. Об утечке персональных данных, которые появились на одном из сайтов, рассказал попавший в эту базу уфимец Федор Пономарёв.

Ссылка на базу данных пришла ему через спам-рассылку в социальной сети «Вконтакте», пишут «Ведомости».

В компании сотового оператора МТС объяснили, что утечка личных данных произошла в 2006 году. Узнав о ней, оператор ужесточил правила работы с данными, чтобы этого не повторилось. Близкий к МТС источник утверждает, что утечка произошла по вине спецслужб, а не оператора.