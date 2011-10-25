Лужков обратился за поддержкой к президенту Адвокатской палаты Москвы Резнику

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков перед допросом по делу Банка Москвы обратился за оказанием ему юридической помощи к президенту Адвокатской палаты Москвы Генри Резнику.

Резник уже дал принципиальное согласие, но уточнил, что встретиться со следователем МВД РФ они "смогут не раньше второй половины ноября этого года", пишет "Коммерсантъ".

"АН" сообщали, что бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова вызвали на допрос 28 октября в качестве свидетеля по громкому делу о хищении средств в Банке Москвы. Экс-мэр заявил, что намерен защищать "честное имя руководителей" этого учреждения. В конце 2010 года следственный департамент МВД возбудил дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Их обвиняют в мошенничестве со средствами из городского бюджета почти на 13 млрд. рублей через кредит, который выдал Банк Москвы. Бородин и Акулинин объявлены в международный розыск.

По версии следствия, эти деньги, выделенные Банком Москвы в виде кредита ЗАО "Премьер Эстейт", были перечислены мошенническим путем на личный счет жены экс-мэра Лужкова Елены Батуриной. Но Лужков заявил, что деньги были потрачены подконтрольной банку фирмой в результате законной сделки.

Накануне Лужков заявил, что в настоящее время находится за границей, но по возвращении в Москву готов явиться к следователю.

Юрий Лужков вызов на допрос связывает с политикой. Он считает, что поводом к допросу стало его недавнее интервью одной из радиостанций, в котором критиковал "Единую Россию" и деятельность президента РФ Дмитрия Медведева.