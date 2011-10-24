Националисты пройдут Русским маршем по окраинам Москвы в День народного единства

Правительство Москвы готово разрешить проведение акции националистов "Русский марш" 4 ноября, но лишь на окраине города – об этом в понедельник заявили в оргкомитете мероприятия.

Ранее националисты подавали заявку – они хотели устроить многотысячное шествие в День народного единства 4 ноября по улице Большая Якиманка в столице, а также митинг на Болотной площади.

Впрочем, как заметил один из организаторов акции, они готовы согласиться с тем, чтобы провести свое мероприятие там, где им укажет столичное руководство, сообщает Интерфакс.