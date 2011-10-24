В России учреждён Национальный совет такси

Учредительное собрание Национального совета такси прошло в понедельник в Москве на площадке Центра социально-консервативной политики. Организация намерена защищать права честных извозчиков наравне с законодателями.

"Создание Национального совета такси будет полезно в процессе урегулирования отрасли. Мы не имеем права оставить детям и внукам ту транспортную Россию, которая есть сегодня", - убежден президент Московского областного транспортного союза Борис Винокуров. По его словам, "уважение вызывает самоорганизация профессионального сообщества, встреча и попытка решить проблемы," - сообщает ИТАР-ТАСС.



В апреле этого года Госдума приняла закон, согласно которому для занятия "извозом" выполнить ряд условий. За нарушение этих правил были введены специальные штрафы в Кодексе об административных правонарушениях РФ. Эти правила должны будут вступить в силу с 2012 года.

Однако, по мнению профессионального сообщества, при реализации данных норм возникли проблемы, связанные с "недоработанной в направлении перевозок налоговой системой, отсутствием инфраструктуры такси, отсутствием подготовки кадров, недоразвитости информационных систем".

В Госдуму уже внесен пакет поправок, призванный изменить ситуацию, чтобы предприниматели не ушли "в тень".

Надеемся, что наши поправки в части аренды также будут одобрены Госдумой", - сказал лидер движения автомобилистов "Свобода выбора", член федерального Координационного совета ОНФ Вячеслав Лысаков, сегодня на учредительном собрании совета.