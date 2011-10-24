На Воробьёвых горах установят "умную" фонарную систему с интернетом за 59 млн
24 октября 2011, 21:20 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Правительство Москвы планирует установить на Воробьёвых горах инновационную интеллектуальную фонарную систему с выходом в интернет. Система будет включать в себя 100 фонарных столбов, которые будут освещать экологические тропы парка.
Начальная цена контракта превышает 59 миллионов рублей. Информация о заказе тендерного комитета столицы содержится на едином портале госзакупок.
В технической документации сказано, что заказчик должен будет установить фонарные столбы с лампами-светодиодами, которые будут питаться от солнечной электростанции. Всем этим будет управлять комплексная распределительная интеллектуальная система.
Она также будет собирать метеопараметры и иметь выход во всемирную сеть.