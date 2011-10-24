Правительство Москвы планирует установить на Воробьёвых горах инновационную интеллектуальную фонарную систему с выходом в интернет. Система будет включать в себя 100 фонарных столбов, которые будут освещать экологические тропы парка.

Начальная цена контракта превышает 59 миллионов рублей. Информация о заказе тендерного комитета столицы содержится на едином портале госзакупок.

В технической документации сказано, что заказчик должен будет установить фонарные столбы с лампами-светодиодами, которые будут питаться от солнечной электростанции. Всем этим будет управлять комплексная распределительная интеллектуальная система.

Она также будет собирать метеопараметры и иметь выход во всемирную сеть.