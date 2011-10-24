Мосгорсуд признал в понедельник, 24 октября, законным повторное решение о запрете дневной трансляции скандального реалити-шоу "Дом-2". Таким образом, была отклонена кассационная жалоба представителей телеканала ТНТ, передает Интерфакс.



В июле 2009 года группа родителей, возмущенных тем, что в реалити-шоу "Дом-2" есть эротические сцены, уже выигрывала иск. Телеканал убрал трансляцию шоу из дневной сетки. Позже Верховный суд РФ отменил решение Пресненского и Московского городского судов и отправил дело на повторное рассмотрение.