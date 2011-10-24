Медведев назначил Брежнева начальником Управления по организации дознания МВД РФ

Президент РФ Дмитрий Медведев произвел очередные кадровые назначения в МВД РФ. Указом главы государства «О назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» полковник юстиции Брежнев Юрий Иванович назначен начальником Управления по организации дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Подполковник юстиции Изаак Владимир Владимирович – заместителем начальника Главного управления МВД Российской Федерации по Саратовской области – начальником главного следственного управления, сообщает сайт Кремля.

Медведев назначил полковника полиции Шутова Игоря Васильевича – заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД РФ.