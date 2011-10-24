В Федеральном суде Нью-Йорка в понедельник обвиняемый по делу об "иранском заговоре" с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне Мансур Арбабсиар не признал свою вину, сообщает агентство Reuters.

Напомним, на прошлой неделе суд Нью-Йорка предъявил двоим иранцам (один из них - гражданин США) обвинения в попытках совершить теракты в посольствах Израиля и Саудовской Аравии в Вашингтоне и убить саудовского посла в США.

В минувший вторник вечером Арбабсиар был арестован в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке. По данным властей США, он пытался встретиться с информатором властей, который действовал под прикрытием представителя мексиканского наркокартеля и предложил ему 1,5 миллиона долларов за убийство посла.

Раскрытие заговора подтвердил генпрокурор США Эрик Холдер, обвинивший в этом "отдельные группы в правительстве Ирана". Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Иран после раскрытия заговора окажется в еще большей изоляции.

Вместе с тем, советник президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Али Акбар Джаванфекр отверг обвинения США в вовлеченности его страны в заговор с целью убить посла.