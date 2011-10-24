Медведев подписал указ об обеспечении жильём 1110 семей бывших военнослужащих

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ «О жилищном обеспечении отдельных категорий граждан Российской Федерации». Указ главы государства направлен на восстановление нарушенных прав военнослужащих и позволит обеспечить жильём 1110 семей бывших военных.

На сайте Кремля поясняется: «В соответствии с директивами командующего Северным флотом военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях и организациях Северного флота, имеющие общую продолжительность военной службы 10 лет и более и уволенные до 1 января 2005 года с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, на основании их рапортов включались в списки на получение жилья по избранному месту постоянного жительства за счёт бюджетных ассигнований, выделяемых Министерству обороны Российской Федерации.



В связи с введением в действие с 1 марта 2005 года Жилищного кодекса Российской Федерации указанные директивы были отменены.



При этом граждане Российской Федерации, не вставшие до 1 января 2005 года на учёт в муниципальных образованиях по постоянному месту жительства в качестве нуждающихся в жилых помещениях и принятые в период прохождения военной службы в воинских частях и организациях Северного флота на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с указанными директивами, оказались исключёнными из числа лиц, подлежащих обеспечению жильём».