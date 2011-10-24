Сильное похолодание в районе землетрясения в Турции обещают синоптики

В Турции по прогнозам синоптиков, начиная со среды, в районе бедствия температура упадет ниже нуля градусов, ожидаются дожди и снегопады. Кроме того, существует угроза повторных подземных толчков.

Число погибших в результате землетрясения в Турции, по последним данным, составляет 264 человека, еще более тысячи получили ранения, сообщает турецкий телеканал NTV.

Ряд турецких СМИ подвергли критике власти за то, что некачественная застройка привела к большому числу жертв.

Представитель поисково-спасательных служб страны заявил, что в течение двух дней будут разобраны все завалы, что позволит обнаружить возможных выживших.



Мощное землетрясение силой 7,2 балла произошло в воскресенье в турецкой провинции Ван, на юго-востоке страны.