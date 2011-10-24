По делу о ДТП на Ленинском в Москве назначена новая проверка

Следствие в понедельник, 24 октября, назначило повторную автотехническую экспертизу по уголовному делу о ДТП с участием автомобиля вице-президента ЛУКОЙЛа Анатолия Баркова, получившему широкий общественный резонанс.

Авария, жертвами которой стали два врача-акушера, произошла на Ленинском проспекте в районе площади Гагарина в Москве 25 февраля 2010 года. Адвокат Игорь Трунов, представляющей интересы семьи погибших Ольги Александриной и Веры Сидельниковой, сообщил, что рассмотрение дела в Верховном суде запланировано на 9 ноября.

Автомобили Citroen C3 и Mercedes S500 топа ЛУКОЙЛа Анатолия Баркова столкнулись на Ленинском проспекте. Водитель Citroen C3 врач Ольга Александрина умерла на месте аварии. Известный акушер-гинеколог Вера Сидельникова скончалась в больнице. Вице-президент ЛУКОЙЛа Анатолий Барков, который находился в служебном автомобиле Mercedes, получил сотрясение мозга и другие травмы.



29 июля 2011 года следственное управление ГУВД по Москве возбудило второе уголовное дело по факту ДТП на Ленинском. Фигурантом дела является Ольга Александрина, признанная виновной в ДТП. 11 октября Тверской суд Москвы отказался обязать следователя проверить на детекторе лжи Баркова.