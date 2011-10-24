Российская компания "Аэрофлот" подала иск к предпринимателю Борису Березовскому в Высокий суд Лондона. Авиаперевозчик требует возместить ущерб в размере ста миллионов долларов, причиненный компании мошенническими действиями Березовского.

Истец заявил, что в 1990-х годах Борис Березовский через замгендиректора "Аэрофлота" (в те годы) Николая Глушкова уговорил руководство "Аэрофлота" переводить валютную выручку российского перевозчика на счета швейцарских фирм Forus и Andava, учрежденных предпринимателем. По данным "Аэрофлота", значительная часть денежных средств была похищена, пишет газета The Times со ссылкой собственные источники.

В 2007 году Борис Березовский был заочно приговорен за мошенничество со средствами "Аэрофлота" к 6 годам лишения свободы. Николай Глушков был осужден по этому же делу ранее, приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы и освобожден в зале суда, так как отбыл срок наказания в СИЗО. В январе 2010 года стало известно, что Глушков получил политическое убежище в Великобритании. Он не признал обвинение. Березовский назвал дело "Аэрофлота" политическим заказом. Он запретил своим адвокатам участвовать в заочном процессе в Москве.

Олигарх утверждал, что к нему обращался бизнесмен Роман Абрамович, который пообещал, что Глушкова отпустят из СИЗО в обмен на продажу Березовским 49% акций телекомпании ОРТ по сниженной цене. По словам Березовского, ему пришлось согласиться на шантаж.