В США выйдет биография Владимира Путина автора Маши Гессен

В США выйдет биография Владимира Путина. Книга на английском языке, написанная Машей Гессен, под названием The Man Without a Face: The Unlikely Rise of Vladimir Putin ("Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина"), как предполагается, выйдет в Америке 1 марта 2012 года.

Ее релизом занимается издательство Riverhead. Пока неизвестно, купил ли кто-то иностранные права на книгу. На книжной ярмарке во Франкфурте, прошедшей на прошлой неделе, агент Гессен Элиз Чейни занималась их продажей, сообщает Лента.ру. Журналист и писатель Маша Гессен отказалась давать комментарии по поводу книги до начала ее официальных продаж.