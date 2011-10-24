В Москве арестован предполагаемый убийца 16-летнего подростка

В Москве арестован молодой человек, убивший 16-летнего подростка в минувшую субботу на Новочеремушкинской улице.

Черемушкинский суд Москвы выдал санкцию на арест Александра Илюхина. Предполагаемый убийца Сергея Смирнова в драке на юго-западе столицы по ходатайству следствия останется под стражей до 23 декабря.



Подозреваемый Илюхин заявил в суде, что не хотел никакого убивать и махал ножом из соображений самообороны, когда его самого начали бить. По его словам, на него напали пять человек, и ему пришлось обороняться. "Я не согласен с позицией прокурора", — сказал он.



Напомним, Илюхин обвиняется по ст.105 УК РФ (убийство) и ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда). Следствием установлено, что вечером 22 октября он в драке ранил ножом троих подростков, в том числе 16-летнего юношу, который скончался на месте инцидента. Еще трое участников драки отпущены под подписку о невыезде.