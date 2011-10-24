ЛДПР предлагает запретить резать баранов на улицах в дни праздника Курбан-байрам

Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который ограничивает публичную резню баранов на улицах городов в дни праздника Курбан-байрам. Законопроект, предложенный партией Владимира Жириновского, устанавливает ограниченный перечень мест для проведения жертвоприношений, а также вводит штрафы за нарушение этих предписаний.

Либералы отмечают, что ритуальные жертвоприношения животных в местах, не предназначенных для этого, нарушают санитарные правила и негативно сказываются на психическом здоровье взрослых и детей.

В прошлом году гражданские активисты обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить забой животных на улицах Москвы в дни праздника жертвоприношения Курбан-байрам - одного из главных праздников в мусульманском календаре. Курбан-байрам длится три дня, и мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Собянин сказал, что этот праздник нужно организовывать без "вызывающих зрелищ".



Законопроектом предлагается установить, что молитвенный обряд, а также религиозные обряды, сопряженные с насильственными действиями в отношении человека или животного (жертвоприношения, посвящения, очищения и т. п.), совершаются только в культовых зданиях и сооружениях, местах и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, а также в жилых помещениях, передает РИА Новости.



За нарушение порядка предлагается установить административную ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей, для организаторов - от одной тысячи до двух тысяч рублей. За проведение религиозных обрядов, сопряженных с насильственными действиями, или если молитвенный обряд приводит к нарушению общественного порядка или создает угрозу безопасности населения, предлагается ввести штраф от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.