Стартовали продажи первой биографии основателя Apple, одобренной Стивом Джобсом

Официальная биография основателя Apple Стива Джобса в понедельник поступила в продажу. Ее можно будет купить в интернет-магазинах, в том числе в iTunes, которым управляет компания Apple. Цена на электронную версию составляет $18.

Книга с простым названием "Стив Джобс" и черно-белой фотографией на обложке еще до своего появления на свет стала мировым бестселлером – в рейтинге самого крупного интернет-магазина Amazon она занимает первое место по числу предварительных заказов.

Автор книги - Уолтер Исааксон - взял у своего героя несколько десятков интервью и теперь готов рассказать своим читателям много нового. Накануне выхода книги, он сообщил, что в ней немало сенсаций.

По словам автора, Джобс в течение года отказывался от операции по удалению опухоли поджелудочной железы – говорил, что не хотел насилия над собственным телом, и прибегал к альтернативным методам лечения.

Сведения о жизни Джобса Исааксон получил из первых рук – основатель Apple дал ему около сорока интервью и разрешил общаться со своей семьей. Книга рассказывает о то, как Джобса дразнили в школе, о его отношениях с религией, любимой музыкальной группе. Уже сейчас пресса называют новую биографию бизнесмена и изобретателя культовой книгой.

Напомним, Стив Джобс умер 5 октября. Ему было 56 лет.