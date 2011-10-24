МИД РФ: Ситуация в Таиланде в связи с наводнением в Бангкоке остается серьезной

МИД РФ предупреждает российских туристов, ситуация в Таиланде в связи с наводнением в Бангкоке остается серьезной. Министерство иностранных дел советует россиянам всерьез задуматься о необходимости поездок в эту страну в настоящее время.

"МИД России рекомендует российским гражданам, намеревающимся посетить Таиланд, тщательно взвешивать целесообразность поездки в эту страну, а уже находящимся в Таиланде россиянам - избегать посещения оказавшихся в зоне наводнения районов, в том числе в столице, и проявлять осторожность при передвижениях по стране", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По официальным данным, наводнение в Таиланде может продлиться еще 4-6 недель.

В конце прошлой недели наводнение охватило городские окраины Бангкока. Вода постепенно продвигается к центру столицы королевства, несмотря на все усилия правительства, городской администрации, чрезвычайных служб и добровольцев, строящих и восстанавливающих разрушенные водой заграждения и дамбы.

По состоянию на 24 октября площадь пострадавших от наводнения районов Таиланда, включая некоторые районы Бангкока, продолжает увеличиваться. Однако наводнение не затронуло популярные у россиян туристические центры - Паттайя, острова Пхукет, Самуй, Чанг. Центральный международный аэропорт Бангкока "Суваннапум" пока работает в штатном режиме, передает РИА Новости.

На границе Бангкока и провинции Патхум Тхани, на центральной улице одного из затопленных коттеджных поселков были обнаружены сразу восемь крокодилов, самая крупная рептилия достигала четырех метров в длину, пишут местные СМИ.



Полицейскому пришлось застрелить двух крокодилов, которые, по его словам, "проявляли агрессивность". Большая часть "сбежавших" рептилий - это "крокодильчики" не более метра в длину, которым оказалось легче перелезть через загородки крокодиловой фермы в соседней провинции Самутпракан - самой большой в Таиланде. Владельцы крокодиловых ферм выплачивают за каждого возвращенного крокодила по 20-30 долларов.