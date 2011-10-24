Пособие на детей в Москве обещают повысить до 800 рублей в месяц

В Москве правительство намерено в следующем году увеличить пособие на ребенка для отдельных категорий семей.

Замруководителя столичного департамента социальной защиты населения Ольга Грачева на заседании комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям напомнила, что в настоящее время малообеспеченные семьи получают пособие на одного ребенка в размере 750 рублей. По ее словам, в 2012 году размер детского пособия планируется увеличить до 800 рублей в месяц.