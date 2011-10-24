Лужков считает, что его вызов на допрос имеет политическую подоплеку

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что его вызов на допрос в качестве свидетеля в следственный департамент МВД имеет политическую подоплеку. По мнению Лужкова, его вызвали на допрос в связи с его недавним интервью радиостанции "Свобода".

В интервью радиостанции "Свобода" экс-мэр подверг критике действующую власть, передает Интерфакс.

"АН" сообщали, что Юрий Лужков вызван на допрос в следственный департамент МВД России в качестве свидетеля по данныму делу для дачи показаний.