Следователь, фото которого в форме фашиста попало в СМИ, требует опровержения

Следователь следственного отдела по городу Краснокамску Следственного комитета России по Пермскому краю Александр Митрюхин инициировал проведение служебной проверки.

Официальный представитель следственного управления СКР по Пермскому краю Ирина Незнамова сообщила, что 21 октября 2011 года в Интернете была размещена фотография следователя следственного отдела по городу Краснокамску СКР по Пермскому краю в форме офицера Вермахта. "В этот же день Александр Митрюхин обратился в следственное управление с заявлением о проведении служебной проверки с целью опровержения сведений, размещённых в интернете, как порочащих его честь и достоинство. По данному факту проводится служебная проверка", - сказала Незнамова.

Предварительно установлено, что во время учёбы в Пермском государственном университете Александр Митрюхин участвовал в театрализованном семинаре на тему "Великая Отечественная война»". В инсценировкн он был одет в костюм, стилизованный под форму офицера Вермахта. По данным следствия, это фото было размещена на его странице “ВКонтакте”. "Поступив на службу в органы Следственного комитета России, Митрюхин этой социальной сетью не пользовался, какой-либо информации – прямой или косвенной – о служебном положении Митрюхина на его личной странице не содержалось. Кроме того, 21 октября указанная интернет-страница была удалена", – отметили представители ведомства.

Предварительно установлено, что эти сведения дискредитирующего характера были опубликованы в связи с расследованием Александром Митрюхиным уголовного дела коррупционной направленности, передает РСН.

Митрюхин продолжает работать в следственном отделе по городу Краснокамску Следственного комитета и находится в занимаемой должности.

Ранее бывшая однокурсница Митрюхина Анастасия Норина сообщила, что компрометирующее фото со следователем пермским журналистам передала главврач Краснокамской центральной городской поликлиники Антонина Левит. В отношении неё возбуждено уголовное дело, которое ведёт Митрюхин.