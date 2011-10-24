Юрий Лужков подтвердил, что его вызвали на допрос по делу Банка Москвы
24 октября 2011, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил, что его вызвали на допрос по делу Банка Москвы. По словам экс-градоначальника, прийти к следователям необходимо было уже в понедельник, 24 октября, но в настоящее время он находится за границей, где читает лекции.
Лужков пообещал прийти на допрос, как только вернётся в Россию. Он уточнил, что вызван в качестве свидетеля.
"АН" сообщали, что Лужков вызван на допрос в следственный департамент МВД России в качестве свидетеля по делу Банка Москвы для дачи показаний.
Напомним, в мае бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его бывший первый зам Дмитрий Акулинин были заочно арестованы Тверским судом Москвы. Ранее он же отстранил их от должностей на время следствия по уголовному делу.
Бородину и Акулинину предъявлены обвинения по статье "злоупотребление полномочиями".