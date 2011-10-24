Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил, что его вызвали на допрос по делу Банка Москвы. По словам экс-градоначальника, прийти к следователям необходимо было уже в понедельник, 24 октября, но в настоящее время он находится за границей, где читает лекции.

Лужков пообещал прийти на допрос, как только вернётся в Россию. Он уточнил, что вызван в качестве свидетеля.

"АН" сообщали, что Лужков вызван на допрос в следственный департамент МВД России в качестве свидетеля по делу Банка Москвы для дачи показаний.

Напомним, в мае бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его бывший первый зам Дмитрий Акулинин были заочно арестованы Тверским судом Москвы. Ранее он же отстранил их от должностей на время следствия по уголовному делу.



Бородину и Акулинину предъявлены обвинения по статье "злоупотребление полномочиями".