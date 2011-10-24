В Крыму подростки продемонстировали жесты, присущие фашистским режимам (ФОТО)

В Крыму процветает национализм? Обратить внимание руководства Автономной Республики Крым призывают журналисты издания «Аргументы недели Крым», которые лично стали свидетелями демонстрации подростками жестов, присущих фашистским режимам.

Поражает та бравада, с которой молодежь, в общем-то, никого не стесняясь, показывает на уровне жестов якобы единение с «коричневой чумой» прошлого века. Конечно, возможно, что на этом уровне все и закончится, но хотелось бы обратить внимание руководства Автономной Республики Крым на подобные проявления, ведь наивными они кажутся лишь на первый взгляд и продемонстрированы не где-нибудь, а в публичном месте – на мотосоревнованиях, организованных в честь покойного руководителя автономии Василия ДЖАРТЫ.

Есть опасность, что подрастающее поколение, которому максимализм и так свойственен согласно возраста, может незаметно для себя шагнуть в идею национального превосходства, считают журналисты «Аргументов недели Крым».