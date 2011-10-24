Особые зоны Северо-Кавказского туристического кластера очертили территории

Определены границы пяти особых экономических зон туристско-рекреационного типа, которе входят в Северокавказский туристический кластер, - в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Дагестане, Адыгее и Краснодарском крае.

Соответствующие документы утверждены Правительством РФ, главами регионов и муниципалитетов, на территориях которых расположатся особые экономические зоны (ОЭЗ).

Не более 2% территорий строящегося Северо-Кавказского туристического кластера попадут в границы природоохранных территорий. На них будут размещены горнолыжные спуски, заявил сенатор от Краснодарского края, председатель совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов.

В Карачаево-Черкесии ОЭЗ общей площадью 30 тыс. га разместится на двух участках Зеленчукского района, где создается курорт Архыз.

В Северной Осетии-Алании ОЭЗ расположится в Алагирском и Ирафском районах на площади в 84 тыс. га. Здесь будет строиться курорт Мамисон.

Площадь ОЭЗ в Хунзахском районе Республики Дагестан, где построят курорт Матлас, определена в 10 тыс. га.

В республике Адыгея ОЭЗ разместится на территории Майкопского района и займет площадь свыше 15 тыс. гектаров. В Апшеронском районе Краснодарского края площадь ОЭЗ составит свыше 21 тыс. га. На землях Майкопского и Апшеронского районов будет построен курорт Лагонаки.

Работа по определению границ ОЭЗ в Кабардино-Балкарии, где на территории Черекского, Чегемского и Эльбрусского районов планируется создание курорта Эльбрус-Безенги, как ожидается, завершится в ближайшее время.