Особые зоны Северо-Кавказского туристического кластера очертили территории
24 октября 2011, 15:22 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]
Определены границы пяти особых экономических зон туристско-рекреационного типа, которе входят в Северокавказский туристический кластер, - в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Дагестане, Адыгее и Краснодарском крае.
Соответствующие документы утверждены Правительством РФ, главами регионов и муниципалитетов, на территориях которых расположатся особые экономические зоны (ОЭЗ).
Не более 2% территорий строящегося Северо-Кавказского туристического кластера попадут в границы природоохранных территорий. На них будут размещены горнолыжные спуски, заявил сенатор от Краснодарского края, председатель совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов.
В Карачаево-Черкесии ОЭЗ общей площадью 30 тыс. га разместится на двух участках Зеленчукского района, где создается курорт Архыз.
В Северной Осетии-Алании ОЭЗ расположится в Алагирском и Ирафском районах на площади в 84 тыс. га. Здесь будет строиться курорт Мамисон.
Площадь ОЭЗ в Хунзахском районе Республики Дагестан, где построят курорт Матлас, определена в 10 тыс. га.
В республике Адыгея ОЭЗ разместится на территории Майкопского района и займет площадь свыше 15 тыс. гектаров. В Апшеронском районе Краснодарского края площадь ОЭЗ составит свыше 21 тыс. га. На землях Майкопского и Апшеронского районов будет построен курорт Лагонаки.
Работа по определению границ ОЭЗ в Кабардино-Балкарии, где на территории Черекского, Чегемского и Эльбрусского районов планируется создание курорта Эльбрус-Безенги, как ожидается, завершится в ближайшее время.