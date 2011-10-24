Юрия Лужкова вызвали на допрос по делу Банка Москвы

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова вызвали на допрос по уголовному делу Банка Москвы. Лужков вызван на допрос в следственный департамент МВД России в качестве свидетеля по данныму делу для дачи показаний.

Высокопоставленный источник, близкий к расследованию, сообщил, что Юрий Лужков и его адвокаты проинформированы должным образом, им отправлено соответствующее уведомление, передает РИА Новости. Дата предполагаемого допроса Лужкова не уточняется.

Напомним, Юрий Лужков, бывший главой города в течение 18 лет, был досрочно отправлен в отставку с поста мэра Москвы в сентябре 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева в связи с утратой доверия. В конце того же года следственный департамент МВД возбудил дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы.