В Росмолодежи считают бестактностным поведение Собчак в ресторане с Якеменко

Представители "Росмолодежи" называют "бестактным" поведение известной телеведущей Ксении Собчак в одном из столичных ресторанов, где она встретила главу ведомства Василия Якеменко.

Блогеры активно обсуждают видеоролик, на котором Якеменко с женой обедал в "каком-то супер-классовом ресторане". В "Росмолодежи" не видят в посещении ресторана своим лидером "ничего сенсационного".

Пресс-секретарь организации Кристина Потупчик рассказала, что Ксения Собчак набросилась в ресторане на Василия Якеменко с камерой, начала заглядывать к нему в тарелки и стыдить за выбор дорогого места", передает РИА Новости. Свой разговор с Якеменко Собчак записала на видео, которое потом выложила в Интернет. Ответов чиновника почти не слышно, и поэтому звучит голос только самой Ксении.