Саратовскому ВУЗу присвоили имя Юрия Гагарина

Саратовский государственный технический университет (СГТУ) получил имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Такое решение приняло Министерство образования и науки России.



Несмотря на то, что Гагарин родился в Смоленской области, в Саратове его считают земляком. Именно здесь космонавт учился в индустриальном техникуме. Свой первый парашютный прыжок и полет на тренировочном самолете Юрий Гагарин совершил в Саратовском аэроклубе. "Присвоение СГТУ имени Юрия Алексеевича Гагарина - прежде всего заслуга профессорско-преподавательского состава нашего вуза. Технический университет давно работает на оборонную промышленность страны, в том числе российскую авиацию и космос. К тому же в этом году празднуется 50-летний юбилей полета первого человека в космос, поэтому это решение было принято именно сейчас", - приводятся в сообщении ВУЗа слова ректора Игоря Плеве.