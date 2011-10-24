Коллеги пластического хирурга Тапиа Фернандеса считают, что его оклеветали

Коллеги известного пластического хирурга Владимира Тапия Фернандеса считают, что его оклеветали, сообщив о насилии над собственными малолетними детьми. Главный пластический хирург России Николай Миланов назвал обвинения в адрес Тапия Фернандеса "полной чушью".

По словам Миланова, он знает Фернандеса почти 30 лет, передает РИА Новости. "Это абсолютно самодостаточный человек, с нормальной психикой", - утверждает главный пластический хирург РФ.

Глава клиники "Тапиа", действительный член Российского общества пластических и эстетических хирургов, Российского общества ринологов, Международного общества эстетических и пластических хирургов, член Европейской академии лицевой и пластической хирургии был арестован по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении собственных детей 12 и 5 лет.

Заявление на Владимира Тапия Фернандеса подала его жена. Сотрудники полиции задержали врача в пятницу, а в воскресенье он был арестован решением Кунцевского суда Москвы.

"АН" сообщали, что в Cледственном комитете подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела в отношении известного пластического хирурга Владимира Тапия Фернандеса. По данным следствия, мужчина издевался над детьми на протяжении двух последних лет.