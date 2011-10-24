Энергетический комплекс России ждет серьезная модернизация - Шматко

Руководитель Минэнерго РФ Сергей Шматко заявил на Международной энергетической неделе в Москве, что в течение 5-10 лет энергетический комплекс России ждет серьезная модернизация.



Сергей Шматко сказал: "Необходимо заняться тотальным переустройством, модернизацией нашего электросетевого хозяйства, в ближайшие 10 лет в электросетевой комплекс будет вложено 100-120 млрд долл". А в течение ближайших 5-10 лет "мы выйдем на качественно другие показатели в нефтепереработке, не будем производить такое количество мазута. "В течение 5 лет 20-25 млрд долл будет вложено в нефтепереработку, увеличится ее глубина - так мы навсегда покончим с дискуссией о дефиците топлива в нефтедобывающей стране", - цитирует главу Минэнерго ИТАР-ТАСС.



В своем выступлении министр также сообщил, что программа инвестиций "Газпрома" позволит "развивать в России нефтегазохимию, реализовать Восточную газовую программу, создать современную мощную газотранспортную систему на Востоке и реализовать принцип диверсификации" поставок.



Кроме того, "российская энергетика готова к иностранным инвестициям, мы готовы и открыты к диалогу", отметил Сергей Шматко.



В свою очередь, замминистра Минэнерго РФ Анатолий Яновский пояснил, что "объем накопленных инвестиций иностранных компаний в России составляет 25 млрд долл, а российских за рубежом - 6,5 млрд". По мнению замминистра, "такая несимметричная ситуация не может быть долгосрочной, устойчивой. Перспективы (увеличения инвестиций) могут быть достигнуты только на условиях взаимности".