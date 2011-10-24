Шойгу: Владивосток должен стать восточной столицей России

Владивосток будет центром политической и экономической активности Азиатско-Тихоокеанского региона, считает глава МЧС России Сергей Шойгу. По его мнению, "больше половины пути для этого пройдено, но многое предстоит сделать".



"Здесь (во Владивостоке) должна быть восточная столица нашей страны, - цитирует Шойгу РИА Новости. По мнению министра, после ряда чрезвычайных происшествий в Приморском крае МЧС разработало новые технологии пожаротушения. Также были приняты дополнительные меры пожарной безопасности. "После пожара в здании Сбербанка во Владивостоке, ставшего серьезным уроком, была подготовлена большая программа пожарной безопасности, были разработаны технические требования к пожарным машинам, в России начали производить 50-метровые пожарные автолестницы", - сказал Шойгу.