ФМС обещает оформлять загранпаспорта за два-три дня

Константин Ромодановский - директор Федеральной миграционной службы (ФМС), заявил, что в ближайшее время в крупных российских городах срок выдачи загранпаспортов сократится до нескольких дней.



В своем интервью еженедельному журналу "Итоги" Константин Ромодановский сказал: "Когда мы создадим информационное межведомственное и межуровневое взаимодействие, оформление загранпаспортов в городах-миллионниках будет занимать два-три дня".



Глава ФМС пояснил: "Смысл в том, что с рабочего места можно будет за 5 минут проверить обратившегося на предмет наличия судимостей, приводов в милицию и невыплаченных алиментов. Сегодня этот процесс занимает две недели. Останется всего дня два, чтобы отправить информацию на Госзнак, распечатать паспорт и доставить его владельцу", - цитирует Ромодановского Интерфакс.