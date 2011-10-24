Официальный представитель столичного управления Следственного комитета РФ Виктория Цыпленкова сообщила, что в Москве известный пластический хирург Владимир Тапия Фернандес подозревается в педофилии.



По словам Виктории Цыпленковой, Владимир Тапия Фернандес арестован по подозрению в сексуальном насилии над своими детьми, она сказала: "Мы подтверждаем, что возбуждено дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), Владимир Тапия Фернандес заключен под стражу".



По данным следствия, мужчина издевался над своими детьми, 1998 и 2006 годов рождения, на протяжении двух последних лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в пятницу врач был задержан сотрудниками полиции, а в воскресенье решением Кунцевского суда Москвы он был арестован.



Владимир Тапия Фернандес, известный пластический хирург, родился в 1954 году в Боливии. Закончил в Москве медицинский факультет РУДН, в 1993 году организовал собственную клинику "Тапиа". Действительный член Российского общества пластических и эстетических хирургов, Российского общества ринологов, Международного общества эстетических и пластических хирургов (IPRAS), член Европейской академии лицевой и пластической хирургии (EAFPS), передает Интерфакс.