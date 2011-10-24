В России ужесточаются правила получения российского гражданства

При получении гражданства РФ, иностранцы, переезжающие в РФ на основании международных договоров об упрощенном приобретении гражданства, обязаны предъявлять вид на жительство.



Президент Дмитрий Медведев подписал соответствующий Указ, который опубликован в "Российской газете" и с сегодняшнего дня закон вступает в силу.



Ранее для получения российского гражданства иностранцы могли на выбор представить любой из документов: миграционную карту, разрешение на временное проживание или вид на жительство.



Однако с 24 октября, согласно подписанному президентом РФ указу, иностранные граждане обязаны предъявлять именно вид на жительство, так как только этот документ подтверждает право иностранца постоянно проживать в России.



Разрешение на временное проживание в РФ иностранцу выдается до вида на жительство. А еще раньше иностранец обязан получить миграционную карту, которая дает возможность только на временное пребывание на территории РФ.