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Студенты и преподаватели музколледжа им.Гнесина приглашают Авдеева на переговоры
24 октября 2011, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Студенты и преподаватели Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных приглашают министра культуры России Александра Авдеева сесть за стол переговоров.
В Москве в воскресенье студенты и преподаватели провели митинг на площади Краснопресненской заставы, на котором выступали против реорганизации учебного заведения.
Председатель Российского студенческого союза Артем Хромов заявил: "Мы собираемся провести "круглый стол", на который пригласили министра культуры Авдеева, хотим услышать его позицию, причины, которые побудили его подписать приказ о реорганизации. Мы также хотим позвать руководителей училища и академии, услышать их мнение относительно переживаний, которые выражают педагоги и студенты".
По словам Артема Хромова, министерству культуры и руководителям учебных заведений будут направлены официальные приглашения на "круглый стол", который будет проведен на следующей неделе. "Мы добиваемся конструктивного диалога, хотим, чтобы нам объяснили всю составляющую объединительного процесса. В том числе мы, конечно, хотим, чтобы прислушались к нашей точке зрения", - цитирует Хромова Интерфакс.
Протестущие вышли с такими лозунгами, как: "Реорганизуйте Минкультуры, а не колледж имени Гнесиных"; "За развал образования чиновников к ответу"; "Почему правительство не слышит нас, требуем встречи с министром".
Напомним, министр культуры РФ Александр Авдеев в сентябре 2011 года подписал приказ, согласно которому Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных должен стать частью Российской музыкальной академии имени Гнесиных. По мнению многих преподавателей и учащихся, академия и колледж выполняют совершенно разные задачи и поэтому многие выступили против такого решения. Кроме того, они считают, что слияние приведет к сокращению учебных мест и преподавательских ставок.
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