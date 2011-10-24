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Бойцы российского спецназа отмечают профессиональный праздник
24 октября 2011, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник 24 октября свой профессиональный праздник отмечают бойцы российского спецназа. Подразделения специального назначения были образованы именно в этот день 61 год тому назад.
Армейский спецназ был создан по приказу военного министра СССР маршала Советского Союза А. М. Василевского, который 24 октября 1950 года издал директиву, предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек.
В России части специального назначения существовали с 1918 года, части особого назначения (ЧОН) были созданы в то время для борьбы с басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории Российской Республики, ЧОН подчинялись ВЧК.
Сейчас подразделения спецназначения — это военизированные формирования ФСБ, МВД, МО, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы), имеющие собственные условные наименования — "Альфа", "Витязь", "Русь" и другие.
Они предназначены для антитеррористических действий, действий по розыску и задержанию особо опасных и вооруженных преступников, ликвидации преступных групп, освобождению заложников и проведения других специальных операций.
Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, дерзость, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий; умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий.
Военной разведке доверяют наиболее сложные и секретные задачи, требующие безошибочных и мгновенных действий. Бойцов спецназа Главного Разведывательного Управления (ГРУ) готовят так, чтобы в любых погодных условиях и на любой местности они сумели не только выжить, но и выполнить любую боевую задачу. А полевые будни разведчиков спецназа состоят из ежедневных тренировок по диверсионной работе.
"Самое главное - скрытность и тактические действия разведчиков. Каждый разведчик должен знать свое место, свое действие - от этого зависит успех группы целиком", - говорит командир разведгруппы Владимир.
Все, что связано с военной разведкой, окружает завеса секретности. Ведь основное предназначение людей этой профессии - работа в тылу неприятеля.
Для службы в военной разведке отбирают призывников с абсолютным здоровьем и безупречной биографией.
Профессиональный праздник подразделений специального назначения установлен Указом Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
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