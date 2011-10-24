Возраст выхода на пенсию ОНФ предлагает гражданам выбирать самостоятельно

В своей программе, которая обнародована на официальном сайте "Единой России", "Общероссийский народный фронт" (ОНФ) предлагает гражданам самостоятельно выбирать возраст выхода на пенсию.



В программе ОНФ говорится: "Государство будет гарантировать более высокое, растущее пенсионное обеспечение тем, кто продолжает активную трудовую деятельность и оформляет пенсию на три, пять, семь или 10 лет позднее - как выберет сам человек... По данным российских и зарубежных экспертов, трудовая деятельность значительно продлевает активное долголетие и заметно увеличивает продолжительность жизни человека".



Напомним, сейчас в России пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, а для женщин – 55 лет. В последнее время чиновники все чаще говорят о необходимости увеличения пенсионного возраста для россиян. К примеру, бывший министр финансов Алексей Кудрин неоднократно подчеркивал, что повышение пенсионного возраста неизбежно, в противном случае Россию ждет финансовый коллапс. По его словам, переход к новому пенсионному возрасту в России будет осуществляется постепенно, в течение как минимум 10-15 лет.