Аркадию Райкину сегодня исполнилось бы 100 лет

24 октября исполняется 100 лет со дня рождения непревзойденного короля смеха, народного артиста СССР Аркадия Райкина, который стал легендой своего времени и легендой своей страны.



В Московском театре "Сатирикон", основателем которого был Аркадий Райкин, состоится вечер памяти великого артиста. Сейчас театр по праву носит его имя. Художественное руководство труппой осуществляет сын великого мастера смеха - народный артист России Константин Райкин, который выступит ведущим юбилейного концерта. Участвовать в концерте будут: Сергей Юрский, Геннадий Хазанов, Михаил Жванецкий, Роман Карцев, Алла Пугачева, Тамара Гвердцители, Дмитрий Бертман.



О великом короле смеха говорит Михаил Жванецкий, он убежден, что "Райкин был уникальным человеком, артистом и личностью". "Столько смеха, сколько было на его концертах, я больше никогда и нигде не наблюдал", - признался Михаил Михайлович. "Это же очевидно, что такого, как Райкин, нет... Был Чаплин. Был Райкин. По одному на страну. И двое - на целый мир", - цитирует Жванецкого ИТАР-ТАСС.



"Все свое время Аркадий Райкин посвящал профессии, а талант - публике, потому и остался недосягаемым", - уверен художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт.