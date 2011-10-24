В Москве полиция задержала более 40 болельщиков после матча между московским "Спартаком" и томской "Томью". Во время и после матча в "Лужниках" за мелкие правонарушения были задержаны 44 человека.



По данным ГУ МВД России по Москве, в основном болельщиков задерживали за мелкие правонарушения, включая мелкое хулиганство и нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Матч проходил на стадионе "Лужники" и завершился крупной победой "Спартака" со счетом 4:0.