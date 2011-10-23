Дэвид Кэмерон: Евросоюз готов принять новые санкции против Сирии

Евросоюз готов ввести против Сирии новые санкции. Об этом заявил в Брюсселе в воскресенье премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на своей пресс-конференции по завершению саммита лидеров стран ЕС.

"Сегодня я хочу сказать со всей ясностью, что против Сирии будут введены новые санкции, в том числе со стороны Евросоюза, если насилию в этой стране не будет положен конец," - заявил Кэмерон от лица всего ЕС.

Евросоюз уже дважды принимал решение о введении собственных санкций против Дамаска. В последний раз под их действие попал и энергетический сектор сирийской экономики, включая нефтяной экспорт в ЕС.