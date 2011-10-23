Дмитрий Медведев предложил Турции всю необходимую помощь (ВИДЕО)

Президент России выразил соболезнования президенту Турции и турецкому народу в связи с многочисленными жертвами от произошедшего в провинции Ван землетрясения, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба Кремля.

Глава российского государства предложил турецкому коллеге Абдулле Гюлю всю необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия. Дмитрий Медведев также поручил МЧС России проработать вопрос об оказании помощи Турции.

"По поручению президента России МЧС привело в готовность силы для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции. К вылету готовы два самолета ИЛ-76, на борту которого спасатели, кинологи, психологи, мобильный госпиталь, аварийно-спасательная техника и оборудование", - сообщила начальник Управления информации МЧС России Ирина Андрианова.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье, 23 октября, в 13:41 по местному времени (14:41 по Москве). По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 17 километрах к северо-востоку от города Ван, расположенного на востоке страны. Очаг стихии залегал на глубине 20 километров. Отголоски подземных толчков ощущались также в Армении, Грузии и Иране. Директор Института сейсмологии профессор Мустафа Эрдик заявил, что, по его прогнозам, число жертв стихии может составить до 500-1000 человек.