Во время выступления на сцене Arena Moscow популярный отечественный коллектив "Мумий Тролль" порадовал зрителей презентацией новой книги Ильи Лагутенко, написанной в соавторстве с писателем Василием Авченко.

"Владивосток-3000" представляет собой повесть о существовании параллельного мира. По словам Лагутенко, он давно мечтал объединить мифы и легенды своего родного города, и он с удовольствием представляет результат своих плодов на суд читателей.

Лагутенко подчеркнул, что книга - это не конец совместного творчества Авченко. Следующий шаг - съемка кино, но рассказывать об этом проекте много не стали, так как Авченко "еще не отошел от послеродового стресса". Лагутенко подчеркнул, что книга - это не конец совместного творчества Авченко. Следующий шаг - съемка кино, но рассказывать об этом проекте много не стали, так как Авченко "еще не отошел от послеродового стресса".