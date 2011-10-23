Япония и Франция подписали декларацию об обеспечении безопасности АЭС

Интернациональная группа быстрого реагирования на случай аварий на АЭС будет создана в рамках обнародованной совместной декларации, подписанной в воскресенье в Токио главами кабминов двух стран.

Декларация провозглашает особую важность реализации всех мер безопасности в атомной сфере. Япония и Франция создадут комитет из специалистов обеих стран, который поможет углубить сотрудничество в области атомной энергетики, а также в операции по дезактивации зараженных радиацией районов Японии.

Кроме того, на встрече премьер-министров двух стран была подчеркнута важность нормализации финансовой ситуации в Европе. Франсуа Фийон отметил, что уже подготовлены решительные меры для оказания помощи Греции, сообщает РИА Новости.