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Возвращение на овощебазу тридцать лет спустя
23 октября 2011, 19:29 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Только сегодня, один день, в Музее политической истории России можно было увидеть… советскую овощебазу, куда «добровольно-принудительно» отправляли в 80-х годах горожан перебирать овощи по поступавшей «сверху» разнарядке.
«Овощебаза». Инсталляция под таким названием прошла сегодня в музее политической истории. Тем, кому сейчас за 50 хорошо помнят, что такое советская овощебаза. Поэтому многие не молодые люди пришли в музей, чтобы вспомнить свою молодость.
- Я пришел посмотреть эту инсталляцию отнюдь не ради того, чтобы понастальгировать о советском прошлом, - рассказал корреспонденту «АН» Юрий Васильев, пенсионер, бывший руководитель отдела одного из ленинградских НИИ, - а скорее вспомнить свою молодость. Зачем надо было отрывать нас от конструкторской работы и отправлять на Калининскую овощную базу перебирать подгнившую картошку ? Ради приобщения городских жителей к решению «Продовольственной программы»? Спасали урожай «всем миром»? Эта инсталляция верно подметила : труд на овощебазе уравнивал всех: работяг и ученых, конторских служащих и студентов. На фоне ящиков с картошкой мы все выглядели одинаково. В холодных и грязных помещениях звания, ученые степени, заслуги не имели никакого значения – отрывай гнилые капустные листья, разделяй картошку на большую и маленькую, перебирай лук и помни, что ты винтик в большой машине советского государства в постоянной битве за урожай. И все же мы устраивали из этой трудовой повинности настоящий осенний праздник: работали, общались, флиртовали, выпивали, пели, смеялись, рассказывали анекдоты.
Те же, кто не застал этого времени, смогли сегодня под сводами музея перенестись в конец прошлого века и увидеть «картинки» не столь далекого прошлого.
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