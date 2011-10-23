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Опубликовано завещание Каддафи: "Ливийцы, сопротивляйтесь иностранной агрессии!"
23 октября 2011, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Муаммар Каддафи незадолго до гибели передал своё завещание ближайшим соратникам. В своём завещании он распорядился, чтобы его омывали и похоронили согласно исламскому закону и в той одежде, которую носил, когда умер.
Один из ведущих алжирских информационных порталов Algeria-ISP со ссылкой на сайт ливийского сопротивления Seven Days News опубликовал завещание бывшего главы Джамахирии Муаммара Каддафи.
Он хочет быть похороненным на кладбище в Сирте рядом со своим народом и своей семьей. Каддафи завещает, чтобы с его семьей, особенно с женщинами и детьми, обращались с уважением.
"Нужно, чтобы ливийский народ сохранил свою идентичность, свои достижения, свою историю и образы своих предков и своих героев", — отметил Каддафи.
"Надо продолжить сопротивляться любой иностранной агрессии против Ливии. Нужно доверять свободным людям в Ливии и во всем мире, чтобы иметь стабильную жизнь", также сказано в завещании.
"И даже если ливийцы не одержат победу быстро, она придет к будущим поколениям — тот, кто сражается за свою страну — герой, напротив, тот, кто продает свою страну — предатель", — завещает Муаммар Каддафи, сообщает DP.ru.
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