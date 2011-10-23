Муаммар Каддафи незадолго до гибели передал своё завещание ближайшим соратникам. В своём завещании он распорядился, чтобы его омывали и похоронили согласно исламскому закону и в той одежде, которую носил, когда умер.

Один из ведущих алжирских информационных порталов Algeria-ISP со ссылкой на сайт ливийского сопротивления Seven Days News опубликовал завещание бывшего главы Джамахирии Муаммара Каддафи.

Он хочет быть похороненным на кладбище в Сирте рядом со своим народом и своей семьей. Каддафи завещает, чтобы с его семьей, особенно с женщинами и детьми, обращались с уважением.

"Нужно, чтобы ливийский народ сохранил свою идентичность, свои достижения, свою историю и образы своих предков и своих героев", — отметил Каддафи.

"Надо продолжить сопротивляться любой иностранной агрессии против Ливии. Нужно доверять свободным людям в Ливии и во всем мире, чтобы иметь стабильную жизнь", также сказано в завещании.

"И даже если ливийцы не одержат победу быстро, она придет к будущим поколениям — тот, кто сражается за свою страну — герой, напротив, тот, кто продает свою страну — предатель", — завещает Муаммар Каддафи, сообщает DP.ru.