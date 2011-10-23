Население Земли к 2100 г. достигнет 15 млрд. человек, что грозит катастрофой

Эксперты ООН прогнозируют, что к 2100 году население Земли достигнет 15 миллиардов человек, к концу 21-го века вырастет более чем в два раза по сравнению с 2011 годом.

В докладе ООН отмечается, что это значительно больше предыдущих оценок возможного роста населения. Сейчас население нашей планеты приближается к 7 миллиардам, пишет The Guardian.

Ранее мировые эксперты, основываясь на показателях прироста, говорили о том, что к 2100 популяция составит порядка 10 миллиардов человек. «Наша Земля приближается к шторму, который будет вызван ростом численности населения, изменением климата и недостатком нефти. На самом деле планета не выдержит и 7 миллиардов человек», — отметил эксперт по проблемам роста населения Роджер Мартин.

С 1960-х годов прошлого века количество землян увеличилось почти в два раза. На рост населения оказала влияние высокая рождаемость в Африке, Азии и Латинской Америке, и рост продолжительности жизни, связанный с улучшением качества медицинских услуг и сокращением числа смертей среди новорожденных.